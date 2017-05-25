Фото с сайта yarcube.ru

Жительницу Челябинской области осудили за выложенную в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» фотографию чужого паспорта. В прокуратуру Троицка обратилась женщина. Она пожаловалась на то, что некая пользовательница социальных сетей распространяет ее персональные данные. На своих страницах женщина без разрешения разместила фотографию чужого удостоверения личности. В отношении распространительницы возбудили административное дело. Ей назначили наказание в виде штрафа на сумму 300 рублей, сообщает служба новостей "Южного портала".

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Все новости за 25.05.2017 г.»