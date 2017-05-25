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Прокуратура потребовала демонтировать шлагбаум у оперного театра
25.05.2017 г. 12:19
Прокуратура потребовала демонтировать шлагбаум у оперного театра. Надзорное ведомство Центрального района считает незаконным установку искусственного препятствия, которое не дает транспорту проезжать к учреждению культуры и расположенной по соседству музыкальной школе. В прокуратуру обратились жители ближайших домов и предприниматели, которые не согласны с установкой шлагбаума.
Рассматривая жалобу, специалисты надзорного ведомства установили, что здание театра по документом является объектом культурного наследия регионального значения. Постановление правительства Челябинской области запрещает оборудовать рядом с такими зданиями парковки и места временного хранения автомобилей. Но проезд к объектам культурного наследия не запрещен.
Таким образом, ликвидация стоянки у оперного законна, а установка шлагбаума - нет. По результатам прокурорской проверки мэру Челябинска и директору МАУ «Кировка», к которому относится театр, внесены представления об устранении нарушений.
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