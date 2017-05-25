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Тело пропавшего прошлым летом пенсионера нашли в машине на дне пруда в Кусинском районе
25.05.2017 г. 12:15
Фото с сайта chelspasatel.ru
Тело пропавшего прошлым летом пенсионера нашли в машине на дне пруда в Кусинском районе. Автомобиль на глубине 3,5 метра в Магнитском пруду с помощью эхолота обнаружили во вторник, 23 мая, сотрудники поисково-спасательной службы. Когда транспортное средство подняли на берег, в нем нашли тело. Погибшим оказался 64-летний местный житель. Мужчина являлся инвалидом второй группы. Он в середине августа прошлого года пропал вместе с автомобилем Lada Granta. Родственники опознали мужчину. Тело направили на экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.
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