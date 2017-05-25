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Директору челябинского завода грозит 14 лет тюрьмы за надругательство над первоклассницей в драмтеатре
25.05.2017 г. 12:10
Директору челябинского завода грозит 14 лет тюрьмы за надругательство над первоклассницей в драмтеатре. Сегодня, 25 мая, в Советском райсуде вынесут приговор 43-летнему Александру Афонину. Обвиняемый ранее занимал пост директора «Южноуральского электромеханического завода». В декабре 2015 года во время концерта в театре драмы имени Наума Орлова мужчина за кулисами надругался над 7-летней девочкой. Девочка рассказала обо всем маме только через неделю.
Афонина задержали и заключили под стражу. Во время следствия обвиняемый все время отрицал свою вину. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Гособвинитель требует признать подсудимого виновным и отправить его в колонию строгого режима на 14 лет.
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