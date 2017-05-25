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В Парковом построят еще одну школу на 1,5 тыс. мест
25.05.2017 г. 12:05
В Парковом построят еще одну школу на 1,5 тыс. мест. Сейчас в микрорайоне готовятся сдать первое образовательное учреждение для 1 тыс. 200 учащихся. Начало реализации нового проекта анонсировал губернатор Борис Дубровский во время инспектирования объекта.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
По словам главы региона, Парковый остро нуждается в учебных местах. Сейчас детям приходится ходить в школы №3, 22 и 152. Появление двух новых учреждений позволит перевести школьников на обучение в одну смену. В строительство первого образовательного центра со спортивными площадками, концертным залом и медиаклассами государство вложило 750 млн рублей.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Школу планируют открыть в сентябре. Там будет 15 первых классов – на сегодняшний день в них уже записалось 428 детей. Со второго по одиннадцатый – по два-четыре класса – в них школьники будут зачислены в порядке перевода.
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