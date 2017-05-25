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Челябинская область вошла в тройку регионов с наименьшим удельным весом фирм-банкротов
25.05.2017 г. 11:06
Челябинская область вошла в тройку регионов с наименьшим удельным весом фирм-банкротов. Регион оказался на третьем месте после Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Об этом сообщается в исследовании «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования».
Под удельным весом исследователи понимают отношение разорившихся фирм к количеству действующих компаний. На Южном Урале процедура банкротства за первые три месяца 2017 года была введена на 53 компаниях. В Санкт-Петербурге произошло 168 банкротств, для большого города это незначительный удельный вес, поэтому Северная столица оказалась на первой строчке. На втором месте - Кубань с 65 обанкротившимися юрлицами.
Почти две трети всех финансово несостоятельных фирм сосредоточены в трех отраслях: торговля, строительство и коммерческие услуги. Наибольшее снижение числа юрлиц-банкротов по итогам первого квартала 2017 года зафиксировано в производстве пищевых продуктов, сельском и лесном хозяйстве, а также электроэнергетике.
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