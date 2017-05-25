Фото с сайта ti71.ru

Около половины экспертов в Челябинске считают введение квот на выбросы неэффективной мерой. Почти столько же думают, что воздух после изменения норм станет чище. Опрос экспертного сообщества - представителей бизнеса, науки, госслужбы, НКО и СМИ - провели специалисты челябинского филиала Президентской академии.

Мнения разделились почти поровну - 45,9% респондентов заявили, что введение квот на выбросы на Южном Урале, которое предложил губернатор Борис Дубровский, сделает экологическую обстановку менее напряженной. В основном так отвечали госслужащие, общественники, а также те, кто работает в СМИ. Но почти такое же количество опрошенных - 43,2% - относятся к подобным нововведениям крайне скептически. В основном в этой группе представители бизнеса. Аргументируя свою позицию, они зачастую обращали внимание на коррупционный фактор. Не определились с мнением около 11% опрошенных.

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