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- 56.2743р. - 0.2809
- 62.9203р. - 0.6986
-
19.05.2017 г. | 16:00
-
12.05.2017 г. | 16:10
Опубликован список домов Челябинска, где пройдет второй этап опрессовок
25.05.2017 г. 10:24
Опубликован список домов Челябинска, где пройдет второй этап опрессовок. Новая волна подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону начнется 6 июня и продлится до 20 июня. Без горячей воды останутся 1275 жилых домов, 67 детских садов, 68 школ заведениях и 19 больниц и поликлиник.
Под второй этап опрессовки попадут пять районов областного центра: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Тракторозаводский и Центральный. Максимальный срок отключения горячей воды - две недели, напоминают в мэрии. Если проверка сетей пройдет без сбоев, возможность помыться с комфортом вернется раньше. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен на время ремонта коммуникаций.
Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.
|
№
п/п
|
Адрес
|
1
|
3-я Арзамасская, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
|
2
|
5-го Декабря, 27, 27а, 32
|
3
|
Абразивная, 46, 50
|
4
|
Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68
|
5
|
Барабинская, 25, 27
|
6
|
Бр. Кашириных, 32, 54
|
7
|
Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а
|
8
|
Герцена, 5
|
9
|
Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81
|
10
|
Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32, 34
|
11
|
Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а
|
12
|
Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б
|
13
|
Кудрявцева, 63
|
14
|
Культуры, 55, 55а, 59
|
15
|
Кыштымская, 28
|
16
|
Можайская, 36, 38, 41, 43
|
17
|
пер. Оранжерейный, 3
|
18
|
Попова, 34
|
19
|
Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63
|
20
|
пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138
|
21
|
Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б
|
22
|
Стартовая, 13, 15
|
23
|
Сухумский пер., 3
|
24
|
Турбинная, 49, 55
ВСЕГО: 106 ж/д
Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37
|
2
|
Вострецова, 3, 7, 22
|
3
|
Жуковского, 11
|
4
|
Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40
|
5
|
Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70
|
6
|
Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22
|
7
|
Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22
|
8
|
Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75
|
9
|
Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а
|
10
|
М. Расковой, 3, 6, 17, 42
|
11
|
Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48
|
12
|
Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70
|
13
|
Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13
|
14
|
Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18
|
15
|
Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346
|
16
|
Речная, 1а
|
17
|
Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а
|
18
|
Северо-Крымская, 68
|
19
|
Серафимовича, 3
|
20
|
Солнечная, 17, 19
|
21
|
Тепличная, 1, 3, 5
|
22
|
Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16
ВСЕГО: 356 ж/д
Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.
|
№
п/п
|
Место, адрес отключения
|
1
|
3Сентября, 28
|
2
|
Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68
|
3
|
Батумская, 21, 23, 25
|
4
|
Барбюса, 61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81
|
5
|
Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13
|
6
|
Василевского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
|
7
|
Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66
|
8
|
Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
|
9
|
Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105
|
10
|
Ереванская, 3, 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54
|
11
|
Лескова, 4
|
12
|
Лизы Чайкиной, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20
|
13
|
Машиностроителей, 33, 35, 37, 48
|
14
|
Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 122, 128, 130а
|
15
|
Прохладная, 1, 3, 5
|
16
|
Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122
|
17
|
Суркова, 5, 5а, 7, 37, 39, 41, 43, 45
ВСЕГО: 257 ж/д
Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.
|
№ п/п
|
Адрес отключения
|
1
|
3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33
|
2
|
Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б
|
3
|
Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125
|
4
|
Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в
|
5
|
Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43
|
6
|
Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94
|
7
|
Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43
|
8
|
Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72
|
9
|
Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19
|
10
|
Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106
|
11
|
Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а
|
12
|
Лермонтова, 4, 10, 28
|
13
|
Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53
|
14
|
Мечникова, 60
|
15
|
Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10
|
16
|
Подольская, 38, 40
|
17
|
Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43
|
18
|
Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22
|
19
|
Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
|
20
|
Южноуральская, 19, 21
ВСЕГО: 325 ж/д
Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.
|
№
п/п
|
Адрес отключения
|
1
|
Больничная, 12
|
2
|
Витебская, 1а, 1б, 2, 2б
|
3
|
Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а
|
4
|
Воровского, 26, 26а, 30а
|
5
|
Елькина, 45
|
6
|
К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а
|
7
|
Карла Маркса, 111, 131
|
8
|
Кирова, 86, 110, 163, 167
|
9
|
К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а
|
10
|
Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151
|
11
|
Красная, 40а, 42, 48
|
12
|
Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34
|
13
|
Лесопарковая, 3
|
14
|
Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а
|
15
|
Площадь Ярославского, 1
|
16
|
Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88
|
17
|
С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а
|
18
|
Труда, 153, 158, 161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177
|
19
|
Цвиллинга, 28, 34, 36
|
20
|
Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83
|
21
|
Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б
|
22
|
Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а
ВСЕГО: 231 ж/д
Кроме того, по особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых местными котельными.
Источник: Официальный сайт администрации Челябинска
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