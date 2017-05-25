Фото с сайта cityslav.ru

Опубликован список домов Челябинска, где пройдет второй этап опрессовок. Новая волна подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону начнется 6 июня и продлится до 20 июня. Без горячей воды останутся 1275 жилых домов, 67 детских садов, 68 школ заведениях и 19 больниц и поликлиник.

Под второй этап опрессовки попадут пять районов областного центра: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Тракторозаводский и Центральный. Максимальный срок отключения горячей воды - две недели, напоминают в мэрии. Если проверка сетей пройдет без сбоев, возможность помыться с комфортом вернется раньше. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен на время ремонта коммуникаций.

Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.

№ п/п Адрес 1 3-я Арзамасская, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 2 5-го Декабря, 27, 27а, 32 3 Абразивная, 46, 50 4 Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68 5 Барабинская, 25, 27 6 Бр. Кашириных, 32, 54 7 Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а 8 Герцена, 5 9 Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81 10 Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32, 34 11 Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а 12 Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б 13 Кудрявцева, 63 14 Культуры, 55, 55а, 59 15 Кыштымская, 28 16 Можайская, 36, 38, 41, 43 17 пер. Оранжерейный, 3 18 Попова, 34 19 Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63 20 пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138 21 Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б 22 Стартовая, 13, 15 23 Сухумский пер., 3 24 Турбинная, 49, 55

ВСЕГО: 106 ж/д

Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.

№ п/п Адрес 1 Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37 2 Вострецова, 3, 7, 22 3 Жуковского, 11 4 Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40 5 Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70 6 Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22 7 Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22 8 Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75 9 Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а 10 М. Расковой, 3, 6, 17, 42 11 Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48 12 Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70 13 Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13 14 Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18 15 Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346 16 Речная, 1а 17 Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а 18 Северо-Крымская, 68 19 Серафимовича, 3 20 Солнечная, 17, 19 21 Тепличная, 1, 3, 5 22 Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16

ВСЕГО: 356 ж/д

Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.

№ п/п Место, адрес отключения 1 3Сентября, 28 2 Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68 3 Батумская, 21, 23, 25 4 Барбюса, 61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81 5 Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13 6 Василевского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 7 Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66 8 Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 9 Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105 10 Ереванская, 3, 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54 11 Лескова, 4 12 Лизы Чайкиной, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20 13 Машиностроителей, 33, 35, 37, 48 14 Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 122, 128, 130а 15 Прохладная, 1, 3, 5 16 Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122 17 Суркова, 5, 5а, 7, 37, 39, 41, 43, 45

ВСЕГО: 257 ж/д

Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.

№ п/п Адрес отключения 1 3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33 2 Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б 3 Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125 4 Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в 5 Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43 6 Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94 7 Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43 8 Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72 9 Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19 10 Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106 11 Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а 12 Лермонтова, 4, 10, 28 13 Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53 14 Мечникова, 60 15 Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 16 Подольская, 38, 40 17 Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 18 Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22 19 Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 20 Южноуральская, 19, 21

ВСЕГО: 325 ж/д

Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.

№ п/п Адрес отключения 1 Больничная, 12 2 Витебская, 1а, 1б, 2, 2б 3 Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а 4 Воровского, 26, 26а, 30а 5 Елькина, 45 6 К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а 7 Карла Маркса, 111, 131 8 Кирова, 86, 110, 163, 167 9 К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а 10 Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151 11 Красная, 40а, 42, 48 12 Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34 13 Лесопарковая, 3 14 Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а 15 Площадь Ярославского, 1 16 Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88 17 С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а 18 Труда, 153, 158, 161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177 19 Цвиллинга, 28, 34, 36 20 Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83 21 Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б 22 Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а

ВСЕГО: 231 ж/д

Кроме того, по особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых местными котельными.

Источник: Официальный сайт администрации Челябинска

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