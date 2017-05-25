Опубликован список домов Челябинска, где пройдет второй этап опрессовок

25.05.2017 г. 10:24

Опубликован список домов Челябинска, где пройдет второй этап опрессовок
Фото с сайта cityslav.ru

Опубликован список домов Челябинска, где пройдет второй этап опрессовок. Новая волна подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону начнется 6 июня и продлится до 20 июня. Без горячей воды останутся 1275 жилых домов, 67 детских садов, 68 школ заведениях и 19 больниц и поликлиник.

Под второй этап опрессовки попадут пять районов областного центра: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Тракторозаводский и Центральный. Максимальный срок отключения горячей воды - две недели, напоминают в мэрии. Если проверка сетей пройдет без сбоев, возможность помыться с комфортом вернется раньше. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен на время ремонта коммуникаций.

  

Список жилых домов Калининского района,  отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.

 

 п/п

Адрес

1

3-я Арзамасская, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

2

5-го Декабря, 27, 27а, 32

3

Абразивная, 46, 50

4

Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68

5

Барабинская, 25, 27

6

Бр. Кашириных, 32, 54

7

Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а

8

Герцена, 5

9

Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81

10

Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32, 34

11

Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а

12

Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б

13

Кудрявцева, 63

14

Культуры, 55, 55а, 59

15

Кыштымская, 28

16

Можайская, 36, 38, 41, 43                  

17

пер. Оранжерейный, 3

18

Попова, 34

19

Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63

20

пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138

21

Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б

22

Стартовая, 13, 15

23

Сухумский пер., 3

24

Турбинная, 49, 55

ВСЕГО:  106  ж/д

 

Список жилых домов Курчатовского  района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.

 

№ п/п

Адрес

1

Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37

2

Вострецова, 3, 7, 22

3

Жуковского, 11

4

Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40

5

Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70 

6

Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22

7

Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22

8

Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75

9

Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а

10

М. Расковой, 3, 6, 17, 42

11

Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48

12

Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70

13

Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13

14

Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18

15

Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346

16

Речная, 1а

17

Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а

18

Северо-Крымская, 68

19

Серафимовича, 3

20

Солнечная, 17, 19

21

Тепличная, 1, 3, 5

22

Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б,  8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16

 ВСЕГО:  356 ж/д

 

Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.

 

п/п

Место, адрес отключения

1

3Сентября, 28

2

Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68

3

Батумская, 21, 23, 25

4

Барбюса,  61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81

5

Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13

6

Василевского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15

7

Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66

8

Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79,  80

9

Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105

10

Ереванская, 3, 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54

11

Лескова, 4

12

Лизы Чайкиной, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20

13

Машиностроителей, 33, 35, 37, 48

14

Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 122, 128, 130а

15

Прохладная, 1, 3, 5

16

Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122

17

Суркова, 5, 5а, 7, 37, 39, 41, 43, 45

 ВСЕГО: 257 ж/д

 

Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.

 

№ п/п

 

Адрес отключения

1

3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33

2

Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б

3

Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125

4

Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в

5

Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43

6

Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94

7

Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43

8

Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72

9

Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19

10

Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106

11

Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а

12

Лермонтова, 4, 10, 28

13

Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53

14

Мечникова, 60

15

Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10

16

Подольская, 38, 40

17

Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43

18

Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22

19

Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

20

Южноуральская, 19, 21

ВСЕГО: 325 ж/д 

 

Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 6 по 20 июня 2017г.

 

п/п

Адрес отключения

 

1

Больничная, 12

2

Витебская, 1а, 1б, 2, 2б

3

Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а

4

Воровского, 26, 26а, 30а

5

Елькина, 45

6

К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а

7

Карла Маркса, 111, 131

8

Кирова, 86, 110, 163, 167

9

К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а

10

Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151

11

Красная, 40а, 42, 48

12

Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34

13

Лесопарковая, 3

14

Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а

15

Площадь Ярославского, 1

16

Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88

17

С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а

18

Труда, 153, 158,  161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177

19

Цвиллинга, 28, 34, 36

20

Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83

21

Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б

22

Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а

ВСЕГО: 231 ж/д 

 

Кроме того, по особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах,  обслуживаемых местными котельными.

 

Местные котельные Советский район
Местные котельные Центральный район

 

Источник: Официальный сайт администрации Челябинска

 

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