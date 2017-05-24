Фото с сайта mosremokna.ru

В Челябинской области задержали похитителей москитных сеток. Мужчина и женщина снимали их с окон домов в поселке Красногорский. Всего они украли 28 сеток на нескольких улицах - Мира, Ленина, 40 лет Октября, Рабочей, Октябрьской, Лермонтова и Победы. Жильцы пострадавших квартир обратились в полицию. Общий ущерб оценен более чем в 20 тыс. рублей.

Оказалось, что москитные сетки с окон снимали 33-летний мужчина и 37-летняя женщина - местные жители. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

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