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Спасатели с помощью видеоглаза нашли в пруду утонувший автомобиль
24.05.2017 г. 13:17
Спасатели с помощью видеоглаза нашли в пруду утонувший автомобиль. Все случилось во вторник, 23 мая, на Магнитском пруду в Кусинском районе. Два отряда выехали на место по запросу полиции. Поиски проводили при помощи лодки, эхолота, магнита и подводного видеоглаза.
Примерно в 15-20 метрах от берега на глубине около 3,5 метра эхолот зафиксировал объект, похожий на затопленную машину. С помощью магнита и видеоглаза догадку удалось подтвердить. Место обнаружения обозначили буем. На следующей неделе автомобиль поднимут со дна водоема, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
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