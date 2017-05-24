Фото с сайта chelspasatel.ru

Спасатели с помощью видеоглаза нашли в пруду утонувший автомобиль. Все случилось во вторник, 23 мая, на Магнитском пруду в Кусинском районе. Два отряда выехали на место по запросу полиции. Поиски проводили при помощи лодки, эхолота, магнита и подводного видеоглаза.

Примерно в 15-20 метрах от берега на глубине около 3,5 метра эхолот зафиксировал объект, похожий на затопленную машину. С помощью магнита и видеоглаза догадку удалось подтвердить. Место обнаружения обозначили буем. На следующей неделе автомобиль поднимут со дна водоема, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.05.2017 г.»