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16-летний подросток ушел из школы в Еманжелинске и пропал
24.05.2017 г. 12:50
16-летний подросток ушел из школы в Еманжелинске и пропал. Евгения Михайлова ищут почти неделю. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, до этого школьник несколько раз сбегал из дома и самостоятельно не возвращался. Он состоит на учете у психиатра, склонен к бродяжничеству.
Евгений Михайлов ушел из школы по улице М. Горького утром 18 мая. Куда он отправился, никто не знает. Полицейские распространяют ориентировки с фотографией подростка, устанавливают круг его общения, опрашивают родственников и друзей.
Приметы: рост 165-170 см, худощавое телосложение, лицо европейского типа, волосы темные прямые, стрижка короткая, глаза светлые, губы тонкие, ушные раковины оттопыренные. Был одет: рубашка белая хлопчатобумажная с длинными рукавами, цветная футболка, туфли черного цвета. Особые приметы: дефект речи – картавит, на левой голени шрам от пореза около 3 см.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Сотрудники полиции просят сообщить информацию о местонахождении подростка по телефонам 8 (35238) 2-12-02 или 02.
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