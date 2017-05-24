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В Челябинской области начали выдавать пластиковые полисы ОМС
24.05.2017 г. 12:18
В Челябинской области начали выдавать пластиковые полисы ОМС. Они представляют собой чипированные карты с уникальными 16-значными номерами. Там указаны персональные данные владельца, имеются его фото и образец подписи. На встроенном чипе будет храниться карта пациента, больничные листы также будут оформляться в электронном виде.
Заменить полисы в первую очередь рекомендуют владельцам документов «старого» образца, которые выполнены на желтых бланках. Они хоть и действуют, но давно потеряли актуальность. Для получения пластикового полиса ОМС необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.
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