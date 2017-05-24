Фото с сайта www.kumertime.ru

Почти 5,5 млрд рублей потратят в Челябинской области на капремонты в 2017 году. По краткосрочному плану, утвержденному губернатором Борисом Дубровским, региональный оператор должен будет провести работы различных видов более чем в 1,5 тыс. домов. В числе запланированных мероприятий ремонт и замена почти 1400 лифтов. Все работы проводят за деньги собственников жилья. В текущем году сумма месячного взноса за квадратный метр составляет семь рублей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.05.2017 г.»