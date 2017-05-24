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100 южноуральским бизнесменам дадут льготные кредиты до конца 2017 года. Предприниматели Челябинской области смогут воспользоваться поддержкой государственного центра микрофинансирования, сообщил министр экономического развития региона Сергей Смольников. Структуру разместят на единой площадке организаций поддержки бизнеса.

Центр микрофинансирования будет предоставлять займы субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме не более 1 млн рублей на срок до одного года по льготной ставке до 10% годовых. Планируется, что в первый год работы центра его услугами воспользуются не менее 100 организаций. На работу фонда микрофинансирования бюджет потратит свыше 106 млн рублей. Треть этой суммы возьмут в федеральной казне, остальную часть перечислит федеральная.

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