Фото с сайта exkursovod.ru

Ученики младших классов в Челябинской области поймали двух ядовитых змей возле школы. Инцидент произошел днем в понедельник, 22 мая, в поселке Маяк Брединского района. Школьники смогли изловить ядовитых степных гадюк и посадили их в пластиковые бутылки. Никто из детей не пострадал.

Сотрудники управления МЧС по области подтвердили, что эти змеи очень опасны и забрали пресмыкающихся. Зоологи говорят, что животные могли появиться на территории школы из-за увеличения популяции или из-за большого количества мышей, на которых можно охотиться. Несколько ядовитых особей жители поселка видели в других местах.

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