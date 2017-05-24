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Ученики младших классов в Челябинской области поймали двух ядовитых змей возле школы
24.05.2017 г. 12:06
Фото с сайта exkursovod.ru
Ученики младших классов в Челябинской области поймали двух ядовитых змей возле школы. Инцидент произошел днем в понедельник, 22 мая, в поселке Маяк Брединского района. Школьники смогли изловить ядовитых степных гадюк и посадили их в пластиковые бутылки. Никто из детей не пострадал.
Сотрудники управления МЧС по области подтвердили, что эти змеи очень опасны и забрали пресмыкающихся. Зоологи говорят, что животные могли появиться на территории школы из-за увеличения популяции или из-за большого количества мышей, на которых можно охотиться. Несколько ядовитых особей жители поселка видели в других местах.
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