Фото с сайта gubernator74.ru

В квартиру экс-омбудсмена Севастьянова пришли с обыском. Визит силовиков связан с расследованием уголовного дела о финансировании избирательной кампании местного отделения партии «Родина». По версии следствия, Севастьянов заключил с рекламщиками контракт на изготовление агитматериалов перед выборами в Госдуму. Однако потом с «Родиной» произошел конфликт, и политик стал баллотироваться от «Яблока». Услуги рекламщиков остались неоплаченными. В руководстве «Родины» заявили, что оплачивать избирательную кампанию не намерены.

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Все новости за 24.05.2017 г.»