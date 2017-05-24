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В квартиру экс-омбудсмена Севастьянова пришли с обыском
24.05.2017 г. 12:03
Фото с сайта gubernator74.ru
В квартиру экс-омбудсмена Севастьянова пришли с обыском. Визит силовиков связан с расследованием уголовного дела о финансировании избирательной кампании местного отделения партии «Родина». По версии следствия, Севастьянов заключил с рекламщиками контракт на изготовление агитматериалов перед выборами в Госдуму. Однако потом с «Родиной» произошел конфликт, и политик стал баллотироваться от «Яблока». Услуги рекламщиков остались неоплаченными. В руководстве «Родины» заявили, что оплачивать избирательную кампанию не намерены.
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