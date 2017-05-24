Челябинцы меняют имена по совету астрологов, чтобы привлечь удачу

Сколько людей в регионе сменили имена и зачем им это понадобилось? Как часто южноуральские невесты сбегают из-под венца? На какие даты в расписаниях загсов уже нет свободных мест? Об этом и многом другом в студии «Челябинского эха» рассказала председатель госкомитета ЗАГС по Челябинской области Людмила Рерих.



Мальчиков больше

- Людмила Викторовна, здравствуйте. Скажите, какова актуальная статистика рождаемости у нас в регионе?

- Рождаемость у нас на прежнем уровне. Начиная с 2010 года, она постоянно то немного уменьшается, то чуть-чуть увеличивается. В среднем рождаемость остается на уровне 47 тыс. детей в год. Мальчиков у нас больше рождается, процента на два. Такая тенденция наблюдается на протяжении примерно трех лет.

- В каком возрасте женщины чаще всего решаются на рождение первенца?

- С 25 до 34 лет. Но сейчас у нас в основном рождаются вторые и третьи дети. В Варненском районе у нас зарегистрировано рождение 14-го ребенка в семье в 2016 году. В Копейске был зарегистрирован 10-й ребенок в семье.



Изменить имя, чтобы улучшить жизненный путь

- Как недавний указ президента о запрете называть детей странными именами повлиял на работу ЗАГСа? Как быть сотрудникам, если родители все-таки будут настаивать на своем желании?

- Законодательство предусматривает запрет на включение в имя числовых значений, знаков. Раньше у нас такого и не наблюдалось. Родители не обращались к нам никогда с просьбой о том, чтобы использовать в именах детей номера, кавычки или запятые. Бывали необычные имена, конечно, но работник тогда ведет разъяснительную работу с родителями. Мы даем время подумать. Все-таки имя дается на всю жизнь, и ребенку с ним еще жить. Призываем, чтобы имя ему дали достойное, а в домашних условиях пусть называют так, как им нравится.

- Какие необычные имена давали у нас в Челябинской области новорожденным?

- Редкое имя зарегистрированное, например, Есения. Родион – тоже редкое имя. Девочке недавно присвоили имя Олле. Есть имена Ростислав, Яромир. Бывают двойные имена - София-Грациелла, например. Чаще всего двойные имена присваивают в семьях, где брак заключен с иностранцами. Это связано с традициями народов, где присваивают дополнительно имя отца или деда. Мы эти традиции соблюдаем.

- Как часто взрослые меняют имена?

- Часто. Причем с каждым годом эта цифра увеличивается. Часто меняют имена и фамилии в связи с их неблагозвучностью. Иногда это делают, прислушиваясь к астрологам. Люди считают, что таким образом улучшают свой жизненный путь, меняют судьбу, привлекают удачу в разные сферы жизни. Пытаются имя сменить на более светлое и красивое.



Южноуральцы стали реже жениться и разводиться

- Браков заключается меньше. Но это общероссийская тенденция, мы здесь не выбиваемся из общей картины. Но и количество расторжений тоже уменьшается. В 2016 году у нас было заключено 23 тыс. 589 браков. Расторжений было 15 тыс. Но это не подтверждает слова о том, что у нас каждая вторая пара распадается. Разводятся же люди, которые женились и в предыдущие годы.



Серебряный век, панк и сбежавшие невесты

- Можете ли вы вспомнить какие-то необычные церемонии: странные невесты и женихи, экстравагантные гости, непривычные запросы?

- Чаще всего нас удивляет необычный стиль регистрации, который выбирают новобрачные. Бывают у нас не так уж редко средневековые свадьбы. Используют атрибуты и стиль в одежде из 19-го века. Бывает, наоборот, что-то совсем современное – свадьба в рокерском стиле, например. В концепции выдержан стиль гостей и самих молодоженов. Нередко новобрачные отказываются от традиционных ритуалов, от белого платья и фрака, приходят просто в джинсах. Это, как правило, неторжественная церемония. Люди приходят, чтобы получить документ в повседневной одежде. А церемонию проводят потом на самой свадьбе перед гостями сотрудники праздничных агентств.

- Случалось ли на вашей памяти, чтобы кто-то из молодоженов отвечал «нет» на вопрос о согласии вступить в брак?

- Да, такое случалось. Отказывались во время регистрации брака. Как правило, они через какое-то время приходили и регистрировали отношения. В соответствии с законом, перед тем, как поставить подписи в записи об акте гражданского состояния, люди должны обязательно устно подтвердить свою волю.



Дни Х для новобрачных

- Сейчас на дворе май. В народе есть поверье, что в мае замуж выходить – всю жизнь маяться. По вашим наблюдениям, современные молодожены опасаются старинных примет?

- Да, гораздо меньше заявлений мы приняли на май. На 60% меньше. Вообще, православная церковь считает, что, наоборот, май способствует зарождению всего нового, что природа просыпается после зимы, животные рождают потомство. Но, видимо, то, что слово "май" и "маяться" - однокоренные, многих настораживает. В мае у нас очень мало заявлений. Зато потом у нас идет всплеск сразу же.

- Какие еще ближайшие даты популярны у южноуральских молодоженов?

- Это 07.07.2017 - считается красивой датой среди молодых. У нас загсы уже переполнены, они увеличили рабочий день, до семи часов вечера будут проводить регистрации браков. Мы уже анализировали время загруженности. Регистрации идут через каждые 15 минут. В основном это идет Советский ЗАГС - туда 50 заявлений подано. В других тоже уже около 30. Слишком активно у нас идут на эту дату. Еще, конечно, были обращения у нас на 17.07.2017. Но этот день выпадает на понедельник, а понедельник у нас нерабочий день.

День семьи любви и верности у нас тоже очень востребован. Он отмечается 8 июля. Накануне у нас проходит чествование пар-золотых юбиляров, мы им вручаем медали Петра и Февронии. В этих праздниках принимают участие представители духовенства. В этот день создается много новых семей. Кстати, еще можно успеть подать заявление на эту дату.

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