Фото с сайта www.culture-chel.ru

День изобретения букв в Челябинске отметят звоном колоколов и рок-марафоном. Концерты сегодня, 24 мая, пройдут в зале имени Прокофьева и на Кировке. Наряду с музыкальными коллективами из области в филармонии выступят хор кафедрального собора и Камерный хор имени В. Михальченко. Челябинцы также услышат колокола переносной звонницы. В 15 часов на Кировке стартует фестиваль «Глаголь добро!». На улице сыграют рокеры из Челябинска и Екатеринбурга, а также воспитанники детских эстрадных студий.

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