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Самозваные установщики бесплатных пластиковых окон украли у пенсионерки 99 тыс. рублей
24.05.2017 г. 10:13
Самозваные установщики бесплатных пластиковых окон украли у пенсионерки 99 тыс. рублей. Все произошло в Аргаяшском районе. В отделение полиции обратилась 87-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней пришли парень и девушка, которые представились соцработниками и пообещали заменить старые окна на новые пластиковые стеклопакеты. Когда они произвели замер и ушли, женщина обнаружила, что из кухонного шкафа пропали все ее сбережения - 99 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мошенников разыскивает полиция. Подозреваемым на вид 22-25 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные, были одеты в черные брюки и куртки, девушка представилась Мариной. Всех, кто обладает любой информацией о разыскиваемых, просят позвонить по номеру 02.
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