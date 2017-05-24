Фото с сайта www.gazcom74.ru

В Челябинске продают здание с «Газпромом» и «Пельмешкой». Нежилое помещение на улице Сони Кривой, 69а выставлено на продажу за 55 млн рублей. Объявление об этом появилось в базе портала по выбору недвижимости N1.RU. Также в здании располагается "Областной аптечный склад". Площадь помещения превышает 1 тыс. квадратных метров.

По данным N1.RU, у здания с офисом "Газпрома" средняя цена для сегмента отдельно стоящих зданий. Самый дорогой объект, выставленный сейчас на продажу — помещение свободного назначения без внутренней отделки на улице Блюхера стоимостью 210 млн рублей. А самый большой — это долгострой на улице Красная, 7, который задумывался как торгово-офисный центр, однако находится в продаже с августа прошлого года. За этот объект продавец рассчитывает получить 185 млн рублей.

Как сообщают эксперты, за последний год число объектов коммерческого назначения, находящихся в продаже в Челябинске, сократилось почти на 27%. Это связывают с тем, что инвесторы стали осторожны, а арендаторы - менее активны.

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