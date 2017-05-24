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Более 1 млрд рублей потеряли финансовые организации Урала из-за «кредитных мошенников»
24.05.2017 г. 09:08
Более 1 млрд рублей потеряли финансовые организации Урала из-за «кредитных мошенников». Объемы убытков за 2016 год, связанных с нечестными заемщиками, подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро.
Специалисты определяют как потенциально мошеннические те кредиты, по которым не было совершенно ни одного платежа в течение четырех месяцев с даты оформления займа. В общей сложности на таких схемах по стране в минувшем году было потеряно свыше 13,5 млрд рублей. В Уральском округе зафиксировали убыток в 1 млрд 800 тыс. рублей. Причем территория показала наиболее значительное снижение объемов денежных потерь от мошенников. За год они сократились на 36%. Доля «плохих» кредитов в общем объеме выдач за год снизилась с 0,7% до 0,3%. Уменьшился и средний размер такого займа - с почти 60 тыс. до 31 тыс. рублей.
Наиболее неблагополучная ситуация с «кредитным моженничеством» - в Центральном федеральном округе и на Дальнем Востоке.
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