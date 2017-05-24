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Чиновника управления дорожного хозяйства наказали за создание монополии на обустройство челябинских дорог
24.05.2017 г. 08:48
Чиновника управления дорожного хозяйства наказали за создание монополии на обустройство челябинских дорог. УФАС оштрафует должностное лицо на сумму до 50 тыс. рублей. Причина - нечестное проведение конкурса на содержание светофоров, знаков, нанесение разметки и обслуживание систем видеонаблюдения. По техзаданию, все это должен был выполнять один подрядчик. У него должны быть не только необходимые ресурсы и опыт, но и 2 млн рублей на обеспечение заявки по госконтракту, цена которого составила 159 млн.
Как отметили антимонопольщики, на рынке Челябинска почти нет компаний, которые могли бы конкурировать в этих условиях. С 2010 года торги неизменно выигрывает акционерное общество «СМЭУ ГАИ». При этом автоматизированная система управления дорожным движением, являющаяся собственностью Челябинска, с этого же года располагается в помещении, принадлежащем этой фирме. Только у «СМЭУ ГАИ» к началу конкурса была вся необходимая документация. Таким образом, УФАС уличила управление дорожного хозяйства в намеренном устранении конкуренции.
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