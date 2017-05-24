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В отделении «Почты России» в Челябинске стоявшая в очереди женщина напала на пенсионерку
24.05.2017 г. 08:44
В отделении «Почты России» в Челябинске стоявшая в очереди женщина напала на пенсионерку. Все случилось во вторник, 23 мая, в одном из офисов связи на северо-западе.
Очевидцы инцидента пояснили, что в обеденное время собралась большая очередь. Одной из женщин показалось, что 68-летняя пенсионерка прошла к окну приема не в свое время. Из-за этого молодая посетительница отделения набросилась на престарелую. В результате конфликта последняя повалилась на пол, ударившись головой о металлической угол стола. На место вызвали скорую и полицию. Пенсионерке оказали помощь. Обидчица смогла выйти из здания и уехать. По факту нападения проводится проверка.
Как сообщили в пресс-службе челябинского областного управления "Почты России", очереди большие из-за того, что в последнее время значительно увеличился объем входящих отправлений. В отделении, где произошел инцидент, работают все операционные окна. Кроме того, для увеличения скорости обслуживания туда направлены сотрудники из резервной группы Челябинского почтамта.
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