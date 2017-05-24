Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

100 человек эвакуировали из-за пожара в колонии строгого режима на ЧМЗ. ЧП случилось в ночь на среду, 24 мая. Загорелся одноэтажный жилой корпус на территории исправительного учреждения по улице Монтажников, 7а. Полыхали крыша и спальное помещение. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Сотрудников и заключенных эвакуировали. Погибших нет.

На тушение огнеборцам потребовалось шесть часов. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания, сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

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Все новости за 24.05.2017 г.»