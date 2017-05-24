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В Челябинскую область возвращается тепло
24.05.2017 г. 08:03
Фото с сайта ptzgovorit.ru
В Челябинскую область возвращается тепло. Столбики термометров на текущей неделе больше не будут по ночам опускаться ниже нуля. В пятницу, 26 мая, потеплеет уже до 23 градусов.
Как сообщает челябинский гидрометцентр, сегодня, 24 мая, воздух прогреется до 15 градусов выше нуля. В четверг, 25 мая, будет +20, в пятницу - самый жаркий день - 23 градуса выше нуля. В выходные - до 20 градусов. Однако во все дни, кроме четверга, велика вероятность дождя. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и на следующей неделе.
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