Фото с сайта ptzgovorit.ru

В Челябинскую область возвращается тепло. Столбики термометров на текущей неделе больше не будут по ночам опускаться ниже нуля. В пятницу, 26 мая, потеплеет уже до 23 градусов.

Как сообщает челябинский гидрометцентр, сегодня, 24 мая, воздух прогреется до 15 градусов выше нуля. В четверг, 25 мая, будет +20, в пятницу - самый жаркий день - 23 градуса выше нуля. В выходные - до 20 градусов. Однако во все дни, кроме четверга, велика вероятность дождя. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и на следующей неделе.

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