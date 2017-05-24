Челябинск
- +9 ... +11 C°
- +9 ... +11 C°
- 56.5552р. + 0.0564
- 63.6189р. + 0.4476
Топ-5 новостей Челябинска
-
19.05.2017 г. | 16:00
-
12.05.2017 г. | 16:10
Из-за перебоев с бланками регистрации транспорта ГИБДД Челябинской области изменила режим работы
24.05.2017 г. 07:57
Фото с сайта zakonprost.ru
Из-за перебоев с бланками регистрации транспорта ГИБДД Челябинской области изменила режим работы. По данным инспекции, бумаги на второй квартал 2017 года поступят в регион с опозданием, это произойдет только сегодня, 24 мая. Из-за перебоев в графике ГИБДД будет наверстывать время, поэтому отделение регистрации транспорта МРЭО будет в среду и четверг работать по измененному графику: 24 мая - с 16:00 до 22:00, а 25 мая с 8:30 до 20:30. В управлении ГИБДД подчеркивают, что обслужат всех обратившихся за постановкой машин на учет, сообщает "Доступ".
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 23.05.2017 г. В Челябинске на этой неделе открывается II Уральский автомобильный форум
- 19.05.2017 г. Два полка ДПС остановят весь поток машин на нескольких улицах Челябинска
- 15.05.2017 г. Трехколесная «Нива» едва не устроила ДТП на трассе М5
- 10.05.2017 г. В Челябинске более ста владельцев автостоянок лишились земельных участков
- 04.05.2017 г. Производство стали для автомобилей Ford планируют сосредоточить на Южном Урале