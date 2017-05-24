Фото с сайта zakonprost.ru

Из-за перебоев с бланками регистрации транспорта ГИБДД Челябинской области изменила режим работы. По данным инспекции, бумаги на второй квартал 2017 года поступят в регион с опозданием, это произойдет только сегодня, 24 мая. Из-за перебоев в графике ГИБДД будет наверстывать время, поэтому отделение регистрации транспорта МРЭО будет в среду и четверг работать по измененному графику: 24 мая - с 16:00 до 22:00, а 25 мая с 8:30 до 20:30. В управлении ГИБДД подчеркивают, что обслужат всех обратившихся за постановкой машин на учет, сообщает "Доступ".

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