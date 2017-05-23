Фото с сайта cheladmin.ru

Жители Ленинского района боятся потерять бесплатный пляж на Смолино. Челябинцы опасаются, что попасть к озеру можно будет только за деньги, а сама площадка для отдыха превратится в "вертеп". Речь идет об участке рядом с перекрестком улиц Новороссийской и Машиностроителей. Как сообщила жительница Ольга Нестерова, сегодня, 23 мая, на пляж приехал трактор, который начал разравнивать землю и убирать поросль. Очевидцы вызвали полицейских, которые едва не задержали тракториста. В ситуацию вмешался представитель районной администрации. По информации местных жителей, данный участок передан в бессрочное пользование, и на нем будет оборудован платный пляж.

«Во-первых нельзя будет иметь доступ к воде, свободный. А у населения сейчас, вы знаете, проблемы - инфляция растет, и денег не так много. И если платить даже по 150 рублей за вход - желающих будет не так много. Во-вторых, эту зону просто превратят, я не знаю, в вертеп, наверно, какой-то. Там собираются ларьки, кафешки строить прямо на берегу Смолино. А из-за платного пляжа, который уже сейчас есть, кстати, страдают жители близлежащих домов: слышны крики, шум, вопли по ночам. Дети и взрослые пугаются», - поделилась опасениями жительница района.

Как пояснила Ольга Нестерова, сейчас там соседствуют два пляжа - коммерческий и бесплатный. Последний как раз и посещают многие местные жители. В администрации района отметили, что эта земля муниципальная, и компания, у которой она находилась в пользовании, последние два года благоустройством практически не занималась. В конце 2016 года право использования участка предоставили компании "Солнечный берег". Ранее она уже организовала одноименную зону отдыха на улице Хуторной. По словам замглавы администрации Ленинского района Зуфара Нургалиева, речи об оборудовании платного пляжа на Новороссийской не идет.

«Совершенно будет бесплатный доступ к берегу озера Смолино. В услуги, которые они организуют, будут платными: предоставление шезлонга, предоставление зонтика - это платные услуги. Может, еще напитки будут какие-то предоставлять. Капитального характера строительства однозначно там не будет», - сообщил Зуфар Нургалиев.

Как уточнил Зуфар Нургалиев, земля передана в пользование на четыре года 11 месяцев. В первый год, вероятно, будет проведена планировка территории, появятся шезлонги и зонты, также будет проводиться санитарная уборка. Проект по благоустройству, который составит компания, оценят в администрации района. Если он не будет ущемлять права третьих лиц, то его одобрят.

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Все новости за 23.05.2017 г.»