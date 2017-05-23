Фото с сайта chel.sledcom.ru

В Челябинске разыскивают насильника-педофила с ЧТЗ. Следственный отдел по Тракторозаводскому району опубликовал ориентировку на подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней. По версии следствия, днем 29 января 2017 года мужчина напал на девочку возле дома на улице Котина. Приметы насильника: возраст 35-40 лет, славянская внешность, рост 170-175 см. Был одет в спортивные брюки черного цвета, пуховик голубого или темного цвета, черную вязаную шапку, темные кроссовки, кофту с красно-белыми горизонтальными полосками.

Фото: Следственное управление СКР по Челябинской области

Следственные органы обращаются с просьбой к жителям города Челябинска сообщить сведения о личности подозреваемого, а также информацию о его возможном местонахождении по телефонам следственного отдела: 8 (351) 239-02-79, 8 (351) 239-02-98, либо в отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску по телефонам: 8-919-3233975, 8-904-9769735.

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