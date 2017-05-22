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Сегодняшний выпуск продолжает тему необычных судебных исков. В прошлый раз мы рассказали о трех забавных историях: женщине, выигравшей иск у телекомпании за передачу неверного прогноза погоды; о преступнике, заявившем, что заложники нарушили устный договор, когда не помогли ему скрыться от полиции, и о сенаторе, подавшем иск против Бога. Сегодня мы расскажем еще о двух невероятных историях.

В Китае мужчина засудил жену, родившую ему некрасивых детей. Оказалось, что его супруга до знакомства сделала несколько пластических операций, кардинально изменивших ее внешность. И муж рассчитывал, что общие дети будут похожи на красавицу-маму или в крайнем случае – на него. Но детишки оказались похожи на маму в детстве. Даже страшно представить, какими недостатками обладала ответчица до преображения, раз суд встал на сторону отца. Но в результате женщину обязали выплатить истцу 120 тыс. долларов.

Продолжая медицинскую тему, нельзя не вспомнить другой судебный спор, также случившийся между супругами, правда, уже бывшими. В 2009 году в США в ходе бракоразводного процесса американский хирург потребовал у бывшей супруги отдать его собственную почку, пересаженную ей восемь лет назад. Но не вешайте с ходу ярлык мясника на этого предприимчивого экс-супруга. Стоит отдать ему должное: альтернатива возврату почки была предусмотрена. Так, на случай, если жена не захочет возвращать почку, он предложил ей выплатить денежную компенсацию за пересаженный орган в размере полутора миллионов долларов. Затея экс-супруга в суде не увенчались успехом, но оцените его фантазию!



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все новости за 22.05.2017 г.»