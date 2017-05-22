Скриншот с сайта instagram.com / chel_zoopark

Саймири Антошка из Челябинского зоопарка устроил взрыв милоты в социальных сетях. В официальной группе челябинского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видеозапись приема пищи детенышем крошечной обезьяны. Мать зверька - Зара - отказалась кормить малыша, которого назвали Антошкой. Так что выхаживанием животного занимаются сотрудники зоопарка. На видео можно посмотреть, как обезьянка с огромными глазами и ушами жадно пьет молоко из детской бутылочки, умилительно причмокивая.

Видео: Челябинский Зоопарк / vk.com

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