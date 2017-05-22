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Саймири Антошка из Челябинского зоопарка устроил взрыв милоты в социальных сетях
22.05.2017 г. 15:45
Скриншот с сайта instagram.com / chel_zoopark
Саймири Антошка из Челябинского зоопарка устроил взрыв милоты в социальных сетях. В официальной группе челябинского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видеозапись приема пищи детенышем крошечной обезьяны. Мать зверька - Зара - отказалась кормить малыша, которого назвали Антошкой. Так что выхаживанием животного занимаются сотрудники зоопарка. На видео можно посмотреть, как обезьянка с огромными глазами и ушами жадно пьет молоко из детской бутылочки, умилительно причмокивая.
Видео: Челябинский Зоопарк / vk.com
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