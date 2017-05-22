Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru

В Магнитогорске деньги за проезд в маршрутках будут брать при выходе. На совещании в мэрии чиновники вместе с перевозчиками приняли решение изменить порядок оплаты, чтобы сделать поездки безопаснее. Теперь в транспортных компаниях с водителей будут требовать неукоснительно соблюдать новые правила.

Во-первых, посадку и высадку пассажиров осуществлять в строго установленных местах – остановках общественного транспорта. Во-вторых, с 1 июня деньги за проезд нужно будет передавать по факту оказания услуги. То есть перед самым выходом из маршрутки.

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