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Ольга Голодец пообещала ускорить получение Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР
22.05.2017 г. 15:38
Ольга Голодец пообещала ускорить получение Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда с зампредом правительства России Ольгой Голодец «состоялся предметный, обстоятельный разговор». «Было обещано содействие в ускорении процесса получения статуса территории опережающего развития для Верхнего Уфалея», - добавил Дубровский.
Глава региона констатировал, что область определяют как территорию с тяжелой ситуацией на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,7%, это выше, чем в среднем по стране. Ситуацию осложняет остановка градообразующего предприятия «Уфалейникель». Заявку на создание ТОСЭР в городе с внесенными правками областной минэконом отправит в федеральное ведомство на этой неделе.
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