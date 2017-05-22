Фото с сайта xakac.info

По факту гибели троих жителей дома на ЧМЗ стартовала проверка прокуратуры. Трагедия в здании по улице Дегтярева произошла в воскресенье, 21 мая. В квартире на первом этаже были обнаружены тела двухлетнего ребенка и 17-летнего подростка. Этажом выше нашли пожилую женщину, она тоже погибла. Предварительно причиной смерти людей назвали отравление угарным газом. Ядовитое вещество попало в квартиры, потому что вентиляционная система засорилась.

Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере эксплуатации газового и вентиляционного оборудования.

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Все новости за 22.05.2017 г.»