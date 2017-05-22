Челябинск
- +3 ... +5 C°
- +1 ... +3 C°
- 56.4988р. - 0.6614
- 63.1713р. - 0.4766
Топ-5 новостей Челябинска
-
19.05.2017 г. | 16:00
-
12.05.2017 г. | 16:10
По факту гибели троих жителей дома на ЧМЗ стартовала проверка прокуратуры
22.05.2017 г. 15:33
Фото с сайта xakac.info
По факту гибели троих жителей дома на ЧМЗ стартовала проверка прокуратуры. Трагедия в здании по улице Дегтярева произошла в воскресенье, 21 мая. В квартире на первом этаже были обнаружены тела двухлетнего ребенка и 17-летнего подростка. Этажом выше нашли пожилую женщину, она тоже погибла. Предварительно причиной смерти людей назвали отравление угарным газом. Ядовитое вещество попало в квартиры, потому что вентиляционная система засорилась.
Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере эксплуатации газового и вентиляционного оборудования.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 22.05.2017 г. Двое детей и бабушка насмерть отравились газом в Металлургическом районе
- 15.05.2017 г. В парке на ЧМЗ подростки вкололи ребенку неизвестное вещество из шприца
- 03.05.2017 г. На ЧМЗ молодая женщина перекинула грудного ребенка через балконные перила
- 02.05.2017 г. Двое мужчин погибли в подвале частного дома в Магнитогорске
- 02.05.2017 г. Жительница Челябинской области попала в больницу из-за таблеток для похудения