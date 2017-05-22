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В ночном клубе Челябинска задержали мужчину с гранатой
22.05.2017 г. 15:12
Фото с сайта 66.мвд.рф
В ночном клубе Челябинска задержали мужчину с гранатой. Охранники заметили подозрительный предмет у мужчины, когда он пытался войти в развлекательный комплекс. Все это произошло в пять часов утра в минувшую субботу, 20 мая. На место были вызваны сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Челябинску. Они задержали посетителя. После установления личности выяснилось, что это 30-летний местный житель. Бойцы ОМОН проверили предмет. Оказалось, что это муляж гранаты РГД-5, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области.
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