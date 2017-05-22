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Самолет Москва-Челябинск экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода
22.05.2017 г. 15:05
Фото с сайта interestingnn.ru
Самолет Москва-Челябинск экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода. Одному из пассажиров стало плохо. Вынужденное приземление лайнер, летевший из столицы в Челябинск, совершил в воскресенье, 21 мая. Пассажирский самолет авиакомпании S7 сел в аэропорту Стригино ночью. Экипаж принял решение о приземлении после того, как пассажир почувствовал себя плохо. После посадки его госпитализировали.
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