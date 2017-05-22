Фото с сайта obrnadzor.gov.ru

Видеонаблюдение во время ЕГЭ впервые установят во всех школах Челябинска. Интернет-провайдер внедрил новое техническое решение, которое будет использовать на всей территории региона. Результатом станет доступность всех 86 школ, где проводят госэкзамен, в режиме онлайн. Причем в 33-х впервые используют цифровые IP-камеры. Их главное отличие в том, что они позволяют транслировать изображение в HD-качестве без ноутбука. Видео с такой камеры легко просматривать с помощью специально разработанного решения на персональном компьютере в штабе школы. Если у сдающего заметят шпаргалку, запись можно сохранить на флешку и загрузить на специальный портал www.smotriege.ru и использовать как улику. Оптику на местах смонтировали в понедельник, 22 мая.

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Все новости за 22.05.2017 г.»