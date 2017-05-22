Фото с сайта zdorovushko.ru

Между Челябинском и Миассом запустят поезд с бесплатным медосмотром. Железнодорожный состав с врачебным вагоном будет курсировать между городами в День здоровья, который отмечается в пятницу, 26 мая. Спецпоезд отправится от станции Челябинск в 07:22 по местному времени по маршруту №6005 и прибудет на станцию Миасс в 09:27. В обратном направлении он поедет в 10:52 и вернется в 13:00. В вагоне будут консультировать терапевт и эндокринолог. Пассажиры смогут измерить свои рост и вес, артериальное давление, получить и рекомендации по профилактике заболеваний и методам лечения.

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