Фото с сайта cheladmin.ru

35 автобусов и трамваев пополнят челябинский парк общественного транспорта. О планах по закупке техники в рамках оздоровления городского автотранспортного предприятия мэр Евгений Тефтелев сообщил сегодня, 22 мая. По словам градоначальника, будет закуплено 20 автобусов большой и средней вместимости на газомоторном топливе. Также на улицы выйдут 15 новых трамваев. После этого часть старых транспортных средств выведут из эксплуатации на пассажирских рейсах.

"Автобус средней вместимости стоит порядка 2,5 млн рублей, большой – 4 млн. В целом необходимо от 48 до 80 млн рублей, отметил Тефтелев. Трамвай стоит порядка 20 млн. Около 20% затрат покроет федеральная казна, местный бюджет - 10-15%", - пояснил мэр.

Программа закупки рассчитана на несколько лет.

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