Фото с сайта 40.mchs.gov.ru

За неделю клещи укусили почти 1,5 тыс. жителей Челябинской области. В числе пострадавших 300 детей и подростков. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, всего с начала весны в лечебные учреждения после укусов клещей обратились 4,5 тыс. человек. 27 из них были госпитализированы с подозрением на энцефалит, причем один был с прививкой.

Специалисты минздрава области подчеркивают, что осторожность при посещении лесов и парков следует соблюдать даже тем, кто прошел вакцинацию. Особую опасность несут множественные укусы и укусы в область головы и шеи.

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Все новости за 22.05.2017 г.»