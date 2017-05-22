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За неделю клещи укусили почти 1,5 тыс. жителей Челябинской области
22.05.2017 г. 14:37
Фото с сайта 40.mchs.gov.ru
За неделю клещи укусили почти 1,5 тыс. жителей Челябинской области. В числе пострадавших 300 детей и подростков. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, всего с начала весны в лечебные учреждения после укусов клещей обратились 4,5 тыс. человек. 27 из них были госпитализированы с подозрением на энцефалит, причем один был с прививкой.
Специалисты минздрава области подчеркивают, что осторожность при посещении лесов и парков следует соблюдать даже тем, кто прошел вакцинацию. Особую опасность несут множественные укусы и укусы в область головы и шеи.
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