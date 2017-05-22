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Поезд Челябинск - Петербург экстренно остановили из-за звонка о бомбе на мосту
22.05.2017 г. 14:33
Поезд Челябинск - Петербург экстренно остановили из-за звонка о бомбе на мосту. Это случилось в ночь на понедельник, 22 мая, на территории Вологодской области. Неизвестный позвонил в полицию и сказал, что на мосту в поселке Шексна заложено взрывное устройство. Спецслужбам пришлось обследовать все три переправы, расположенные в населенном пункте, поскольку аноним не сообщил, какой именно объект заминирован. Были оцеплены два железнодорожных моста и один автомобильный. Подозрительных предметов нигде не обнаружили. Но из-за возможной угрозы взрыва был остановлен поезд Челябинск - Санкт-Петербург. Он простоял 24 минуты, но наверстал упущенное время в пути, сообщают вологодские СМИ.
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