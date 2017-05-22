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Сына многодетной женщины, умершей в Сатке во время родов, готовят к выписке
22.05.2017 г. 14:27
Сына многодетной женщины, умершей в Сатке во время родов, готовят к выписке. Младенца, который стал седьмым ребенком роженицы, отдадут родным. Как сообщает 74.ru, выписать малыша должны сегодня, 22 мая.
Ранее появилась информация, что ребенка могут не отдать отцу. Проблема имеет бюрократический характер: мужчина не был расписан с женщиной, они жили в гражданском браке. Новорожденный мальчик - их четвертый совместный ребенок. У скончавшейся от кровотечения жительницы Сатки осталась большая семья. Родственники твердо намерены забрать и воспитать малыша. Отцовство придется устанавливать в судебном порядке, но в дом ребенка на это время, как сообщалось ранее, младенца не отправят, а передадут в семью по документам об опекунстве.
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