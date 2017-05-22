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Дорогу в аэропорт приведут в порядок
22.05.2017 г. 14:12
Фото с сайта avia.pro
Дорогу в аэропорт приведут в порядок. Глава Челябинска Евгений Тефтелев сегодня потребовал придать трассе приличный вид. По словам мэра, сейчас дорога выглядит неухоженной, также на ней попадается мусор, который приносит ветром с расположенной неподалеку стихийной свалки. "Это территория Красноармейского района, но с другой стороны, это лицо города. Территорию нужно приводить в порядок", - сказал Тефтелев.
По его поручению будет проведено совещание, на котором решат вопрос с дорогой.
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