Фото с сайта avia.pro

Дорогу в аэропорт приведут в порядок. Глава Челябинска Евгений Тефтелев сегодня потребовал придать трассе приличный вид. По словам мэра, сейчас дорога выглядит неухоженной, также на ней попадается мусор, который приносит ветром с расположенной неподалеку стихийной свалки. "Это территория Красноармейского района, но с другой стороны, это лицо города. Территорию нужно приводить в порядок", - сказал Тефтелев.

По его поручению будет проведено совещание, на котором решат вопрос с дорогой.

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Все новости за 22.05.2017 г.»