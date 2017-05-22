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60% южноуральцев окрыляет поиск работы
22.05.2017 г. 13:58
60% южноуральцев окрыляет поиск работы. О чувствах, которые они испытывают во время подбора места, соискателей опросила служба исследований HeadHunter. Оказалось, что более половины специалистов в Челябинской области - 60% - при поиске работы охватывает вдохновение от предвкушения новых карьерных перспектив и вообще изменений. Но далеко не все ощущают такой душевный подъем. 29% признались, что испытывают стресс, еще 22% - неуверенность в себе, столько же мучаются от страха перед завтрашним днем. Почти каждый пятый отмечает снижение самооценки.
Причем негативные эмоции, по статистике, чаще всего испытывают женщины. А вот мужчины меняют работу с чувством вдохновения. Также женщины опасаются неприятных новых коллег или начальника.
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