Челябинск
- +3 ... +5 C°
- +1 ... +3 C°
- 56.4988р. - 0.6614
- 63.1713р. - 0.4766
Топ-5 новостей Челябинска
-
19.05.2017 г. | 16:00
-
12.05.2017 г. | 16:10
Челябинская публичная библиотека впервые за свою историю будет давать книги на дом
22.05.2017 г. 13:37
Фото с сайта pravmin74.ru
Челябинская публичная библиотека впервые за свою историю будет давать книги на дом. Во вторник, 23 мая, в главном книгохранилище области откроется стойка абонементного обслуживания. Выдавать издания на дом будут шесть отделов библиотеки, в том числе литературы по искусству, где наряду с книгами можно получить живописные альбомы. Также читатели смогут брать периодические издания, спецлитературу, книги рецептов и многое другое. Выдавать книги, альбомы и журналы будут на месяц, но при необходимости срок пользования можно будет продлить. Для оформления абонемента нужен будет паспорт.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 12.05.2017 г. В библиотеке имена Пушкина целый отдел уволили после скандала с «рейдерами»
- 27.03.2017 г. В управлении культуры прокомментировали скандал с переездом юношеского отдела библиотеки Пушкина
- 24.03.2017 г. Челябинские родители выйдут на массовый пикет в защиту «права на чтение» для детей
- 08.02.2017 г. 8 млн рублей были похищены при ремонте Публичной библиотеки
- 08.11.2016 г. Публичная библиотека в Челябинске закрыла читальные залы