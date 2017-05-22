Фото с сайта pravmin74.ru

Челябинская публичная библиотека впервые за свою историю будет давать книги на дом. Во вторник, 23 мая, в главном книгохранилище области откроется стойка абонементного обслуживания. Выдавать издания на дом будут шесть отделов библиотеки, в том числе литературы по искусству, где наряду с книгами можно получить живописные альбомы. Также читатели смогут брать периодические издания, спецлитературу, книги рецептов и многое другое. Выдавать книги, альбомы и журналы будут на месяц, но при необходимости срок пользования можно будет продлить. Для оформления абонемента нужен будет паспорт.

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Все новости за 22.05.2017 г.»