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На территории больницы в Челябинске на земле нашли двухнедельного младенца в одеяле
22.05.2017 г. 13:35
На территории больницы в Челябинске на земле нашли двухнедельного младенца в одеяле. Ребенок чуть не погиб от переохлаждения. Как сообщает 31tv.ru, девочку на улице у больницы в Металлургическом районе оставила неизвестная женщина. По предварительным данным, младенцу не больше двух недель от роду.
Девочку нашли вечером в минувшую субботу, 20 мая. Она была завернута в одеяло и лежала на земле. Температура тела была около 31 градуса. А показатель ниже 32 градусов считается критическим и может привести к необратимым изменениям в организме и даже летальному исходу. Ребенок сейчас находится в отделении патологии новорожденных, у него сильное переохлаждение. Полиция начала поиски матери.
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