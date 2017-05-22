Фото с сайта gubernator74.ru

Стратегию развития Челябинской области скорректируют с учетом Стратегии экономической безопасности России. Такое поручение губернатор Борис Дубровский дал главе южноуральского минэконома Сергею Смольникову. Стратегия экономической безопасности России до 2030 года, утвержденная президентом Владимиром Путиным, будет изучена специалистами министерства. В соответствии с ее положениями будут внесены коррективы в региональные стратегические документы.

«Все цели утвержденной президентом Стратегии и прежде всего - повышение конкурентоспособности национальной экономики, поддержка и развитие потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, непосредственно связаны с промышленно-экономической специализацией Челябинской области, этим мы выделяемся на фоне других регионов – развитием крупной промышленности и ОПК», - сказал Борис Дубровский.

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