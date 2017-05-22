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Двухлетний ребенок застрял в батарее в одной из квартир Кыштыма
22.05.2017 г. 13:29
Двухлетний ребенок застрял в батарее в одной из квартир Кыштыма. Родители не смогли освободить дочь, пришлось вызывать спасателей. Все случилось рано утром сегодня, 22 мая. Девочка засунула ногу в пространство между радиатором отопления и стеной, а вытащить не смогла. Родители сначала сами пытались вызволить ребенка, но ничего не получалось. Целый час девочка провела в «плену», к тому же коленка начала распухать. Стало ясно, что без помощи спасателей не обойтись. Прибыв на место, сотрудники спасотряда применили специальные гидравлические комбинированные ножницы и высвободили ногу. На это понадобилось две минуты, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
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