Фото с сайта news.vdv-s.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 13 по 19 мая 2017 года.

1. Многодетная мать в Челябинской области скончалась во время родов



Мать шестерых детей в Челябинской области скончалась, рожая седьмого. Младенец остался жив. Все это произошло в Сатке вечером в среду, 17 мая. Женщине было 38 лет. О причинах произошедшего официальной информации пока нет. Тело умершей направлено на судмедэкспертизу. В пресс-службе минздрава региона отметили, что случай будет разбираться на областном штабе по материнской смертности.

Фото: vk.com / 31tv.ru

У женщины, помимо новорожденного, было шестеро детей. Старшим двойняшкам сейчас по 20 лет. Остальным 18, 10, 9, и 8. Известно, что младенца умершей женщины отцу пока не отдают. Причина, по которой готовый воспитывать малыша вдовец не может увезти ребенка домой, - отсутствие официальной регистрации брака. Для того, чтобы доказать права на ребенка, мужчине придется пройти процедуру установления отцовства. В противном случае младенец останется в доме малютки.

2. Два подростка изнасиловали 9-летнюю девочку в Златоусте



Жуткое преступление было совершено вечером 11 мая, информация о нем появилась спустя несколько дней. В Следственном комитете сообщили, что на школьницу напали в заброшенном здании. По подозрению в изнасиловании задержали 12-летнего и 13-летнего мальчиков. Возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта saroblnews.ru

Как сообщили в соцсетях, нападавшие поймали второклассницу, когда та шла в магазин, и затащили в заброшенное здание. Подростки надругались над школьницей, применяя в пытках строительный мусор, а потом сбросили умирать в подвал. "Они думали, что ее убили. Но она осталась жива. У ребенка сломано темечко, затылочная кость, височная кость, ребра", - сообщила в соцсети двоюродная тетя пострадавшей.

Девочку в состоянии комы доставили в областную больницу. Во вторник, 16 мая, школьница пришла в себя и смогла дать показания. Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, врачи оценивают состояние ее здоровья как стабильное, после лечения пострадавшую планируют направить в центр соцзащиты «Семья». Там ей окажут помощь психологи.

Следственный комитет намерен проверить органы опеки в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей сотрудниками. Также будет изучена ситуация с полнотой и качеством медпомощи. Подростков по решению суда поместили в центр временного содержания несовершеннолетних преступников.

3. Первый этап опрессовок. В Челябинске отключили горячую воду



В Челябинске стартовал первый этап опрессовок. Во вторник, 16 мая, горячую воду отключили более чем в тысяче жилых домов, 67 детских садах, 65 учебных заведениях и 19 больницах и поликлиниках. Они расположены во всех районах. Власти обещают, что в некоторых домах опрессовка может закончиться раньше, чем через две недели, а в каких-то - позже: из-за возможных повреждений на сетях.

Фото с сайта cityslav.ru

Двумя днями ранее опрессовки начались в домах, которые обслуживают местные котельные. В воскресенье, 14 мая, опрессовки стартовали в поселке Каштак - в восьми жилых домах. В понедельник, 15 мая, такие работы начались Советском районе на объектах, которые обслуживает котельная АМЗ. Подробнее об этом, а также списки домов можно узнать по ссылке.



4. Жители Челябинска разлюбили свой город

Число тех, кто положительно относился к происходящему в Челябинске, снизилось в два раза. Это выяснили создатели проекта "Рейтинг российских мегаполисов", представленного журналом "Русский репортер". Авторы исследования изучили статистические данные и сопоставили их с результатами опроса людей по поводу того, нравится ли им жить в их городах.

Фото с сайта cheladmin.ru

Первое место в 2017 году заняла Тюмень. Далее идут Краснодар и Казань. Причем по статистическим данным столица Татарстана только на 15-й позиции, но мнение жителей о своем городе подняло его вверх - на 3-ю строчку.

В Челябинске нравится жить только 47% опрошенных, тогда как в 2008 году таких людей было 92%. "Челябинцы девять лет назад гордились почти всем, но больше всего — дорогами и городским обустройством. Теперь к дорогам они относятся пристрастно и, более того, хуже, чем во всех остальных городах, оценивают доступность работы, благожелательность жителей и взаимовыручку (тяжело быть улыбчивым и щедрым без работы) и даже всегда приличную там медицину", - комментируют авторы результаты исследования. Естественное объяснение сложившейся ситуации — девять лет кризиса, больно ударившего именно по промышленным центрам, с которым они справляются очень по-разному.



5. «Увидеть тех, кто мешает спать по ночам». «Челябинское эхо» подружилось с южноуральскими байкерами

13 мая в Челябинске торжественно открыли мотосезон. Корреспондент радиостанции Лидия Андреева отправилась на площадку сбора в поисках острых ощущений от скорости, рок-н-ролла и ветра в лицо.

Оказалось, что сезон открывался уже во второй раз за год (предыдущий сбор байкеров и проезд мотоколонной через весь город были 29 апреля), но гостей это нисколько не смущало. Для старта мотоциклисты выбрали символичные дату и время: 13 мая, 13 часов 13 минут.

Полный фоторепортаж находится по ссылке.

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