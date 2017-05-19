Фото: Артем Краснов / 74.ru

Автозаправку на улице Труда заблокировали знаками из-за саммитов ШОС и БРИКС. Проезд к АЗС закрыли «кирпичом». Теперь, чтобы подобраться к ней, не нарушая правил дорожного движения, нужно объехать ТРК «Гагарин Парк». Либо выезжать на встречную полосу.

Радикальными неудобствами для автомобилистов городские власти, вероятно, мотивируют заправщиков к смене места базирования, поскольку нынешнее расположение АЗС мешает строительству конгресс-центра - одного из ключевых инфраструктурных объектов, запланированных к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

Фото: Артем Краснов / 74.ru

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