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Челябинцы все чаще стали менять имена по советам астрологов. С каждым годом увеличивается количество тех, кто надеется, что с новым именем человек как бы рождается второй раз. Об этом в эфире "Челябинского эха" рассказала председатель госкомитета ЗАГС по Челябинской области Людмила Рерих. По ее словам, в основном сменой имени озабочены женщины.

«Иногда меняют имя, прислушиваясь к астрологам. Якобы улучшая свой жизненный путь, привлекая удачу в какие-то направления в жизни. Пытаются имя сменить на более светлое и благозвучное», - рассказала Людмила Рерих.

Фамилии традиционно меняют женщины - при заключении брака и при разводе, возвращая девичьи. Также Людмила Рерих отметила, что нередко взрослые люди берут себе другие отчества. Это связано с установлением отцовства, с тем, что человек хочет носить отчество не биологического отца, а того, кто воспитал. Иногда те, кто рос без родителя, берут отчество в честь дедушки.

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Все новости за 19.05.2017 г.»